Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января
Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра с 1 января. Об этом сообщил советник директора Energocom Виктор Бынзарь в эфире радио «Молдова 1».
По его словам, решение связано с отсутствием гарантий по поставкам газа для производства электроэнергии, что сделало продление контракта невозможным.
Власти Молдавии ввели режим ЧП в энергетике с 16 декабря, предупреждая о риске гуманитарного кризиса и возможном дефиците электроэнергии. На сегодняшний день 65-70% потребностей правого берега покрывалось за счет поставок от ГРЭС. Премьер-министр Дорин Речан заявил, что закупка электроэнергии из других источников приведет к росту тарифов.
Energocom намерена компенсировать дефицит за счет контрактов с местными производителями энергии, использующими солнечные панели и ветряные турбины, а также дополнительных закупок через Европейскую сеть операторов транспортных систем. Для этих целей зарезервировано 315 МВт мощности на границе с ЕС и Украиной.
Ситуация осложняется решением «Газпрома» о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок со стороны ГРЭС Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток.
30 декабря Речан поручил подготовить законодательную базу для национализации активов «Молдовагаза», контрольный пакет акций компании принадлежит «Газпрому».