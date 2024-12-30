Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января

Власти Молдавии ввели режим ЧП в энергетике с 16 декабря, предупреждая о риске гуманитарного кризиса и возможном дефиците электроэнергии. На сегодняшний день 65-70% потребностей правого берега покрывалось за счет поставок от ГРЭС. Премьер-министр Дорин Речан заявил, что закупка электроэнергии из других источников приведет к росту тарифов.