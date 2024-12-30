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Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января

Ведомости

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра с 1 января. Об этом сообщил советник директора Energocom Виктор Бынзарь в эфире радио «Молдова 1».

По его словам, решение связано с отсутствием гарантий по поставкам газа для производства электроэнергии, что сделало продление контракта невозможным.

Власти Молдавии ввели режим ЧП в энергетике с 16 декабря, предупреждая о риске гуманитарного кризиса и возможном дефиците электроэнергии. На сегодняшний день 65-70% потребностей правого берега покрывалось за счет поставок от ГРЭС. Премьер-министр Дорин Речан заявил, что закупка электроэнергии из других источников приведет к росту тарифов.

Energocom намерена компенсировать дефицит за счет контрактов с местными производителями энергии, использующими солнечные панели и ветряные турбины, а также дополнительных закупок через Европейскую сеть операторов транспортных систем. Для этих целей зарезервировано 315 МВт мощности на границе с ЕС и Украиной.

Ситуация осложняется решением «Газпрома» о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок со стороны ГРЭС Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток.

30 декабря Речан поручил подготовить законодательную базу для национализации активов «Молдовагаза», контрольный пакет акций компании принадлежит «Газпрому».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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