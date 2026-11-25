Минфин будет жестче контролировать займы для покрытия дефицита бюджета
Минфин России намерен строже контролировать объем заимствований для финансирования бюджетного дефицита, поскольку они влияют на стоимость денег в экономике. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По его словам, сокращение дефицита и более сдержанное присутствие государства на финансовом рынке позволят создать условия для дальнейшего снижения ключевой ставки, доходности гособлигаций и стоимости заимствований для бизнеса.
Силуанов отметил, что сейчас Минфин привлекает средства на рынке под 16,5–17% годовых. По его оценке, это свидетельствует о том, что инвесторы рассчитывают на более сбалансированный бюджет и меньший дефицит. В следующем году правительство ожидает дефицит на уровне около 3% ВВП или ниже против 3,2% ВВП, однако инвесторы по-прежнему закладывают высокие доходности и риски при покупке российских государственных бумаг.
24 ноября Госдума приняла проект федерального бюджета на три года. Документ предусматривает, что в каждом году будет дефицит. В 2027 г. доходы составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно. Силуанов назвал принятый бюджет непростым. «С каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума, отвечает нынешним вызовам», – сказал он.
Банк России 12 ноября сообщил, что ожидает роста ВВП России по итогам 2026 г. в пределах 1%, несмотря на повреждение производственных мощностей из-за атак беспилотников.