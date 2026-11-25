Силуанов отметил, что сейчас Минфин привлекает средства на рынке под 16,5–17% годовых. По его оценке, это свидетельствует о том, что инвесторы рассчитывают на более сбалансированный бюджет и меньший дефицит. В следующем году правительство ожидает дефицит на уровне около 3% ВВП или ниже против 3,2% ВВП, однако инвесторы по-прежнему закладывают высокие доходности и риски при покупке российских государственных бумаг.