Титул «Мисс Вселенная – 2026» завоевала модель из Пуэрто-Рико
Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето стала победительницей 75-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Финал состоялся 24 ноября в Сан-Хуане, сообщил телеканал Telemundo, транслировавший мероприятие. В конкурсе участвовали 116 девушек из разных стран и территорий.
27-летняя Баррето работает психологом и социальным работником, воспитывает дочь Пенелопу. Она стала первой женщиной с ребенком, победившей в конкурсе за всю его историю, отмечает журнал People.
Корону «Сияние вечного наследия», изготовленную из белого золота и украшенную 3150 бриллиантами, Баррето вручила прошлогодняя победительница конкурса – представительница Мексики Фатима Бош. В пятерку финалисток также вошли конкурсантки из Венесуэлы, Доминиканской Республики, Новой Зеландии и Филиппин.
Баррето стала шестой представительницей Пуэрто-Рико, получившей титул «Мисс Вселенная». До нее корону в последний раз завоевала Сулейка Ривера в 2006 г.