Силы ПВО сбили 305 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО сбили за ночь 305 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России. Об этом сообщает Минобороны страны.
Устройства были поражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.
С вечера 24 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Геленджика, Сочи, Уфы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при беспилотной атаке на регион погиб человек. За ночь над областью было сбито более 145 беспилотников.