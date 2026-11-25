В Запорожской области задержали подозреваемого в покушении на чиновника
Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1962 г. р., которого подозревает в подготовке покушения на сотрудника администрации Мелитополя Запорожской области. Чиновник не пострадал, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным спецслужбы, мужчина установил контакт с представителем украинских спецслужб и получил с помощью беспилотника FPV-дроны с компонентами самодельных взрывных устройств. Взрывчатку с поражающими элементами он собрал самостоятельно по инструкциям куратора.
ФСБ утверждает, что задержанный привел дроны в боевое состояние и разместил их рядом с местом работы чиновника. В результате атаки на служебный автомобиль должностное лицо не пострадало.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное обращение со взрывными устройствами). Мужчина признал вину, суд отправил его под стражу.
24 ноября ФСБ предотвратила теракт у синагоги в Кисловодске. Задержан гражданин России 2004 г. р., который готовил взрыв по указанию зарубежных кураторов, сообщил ЦОС ФСБ. На допросе задержанный признал вину и заявил, что после теракта намеревался выехать в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях.
23 ноября сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, которого подозревают в передаче украинской военной разведке данных о местонахождении бывшего сотрудника министерства государственной безопасности ДНР. Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.