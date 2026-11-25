24 ноября ФСБ предотвратила теракт у синагоги в Кисловодске. Задержан гражданин России 2004 г. р., который готовил взрыв по указанию зарубежных кураторов, сообщил ЦОС ФСБ. На допросе задержанный признал вину и заявил, что после теракта намеревался выехать в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях.