Китайский органический инулин из топинамбура начнут поставлять в Россию
Китайский производитель получил сертификат на органический инулин из топинамбура, который планируется поставлять на российский рынок. Об этом «РИА Новости» сообщили в Роскачестве.
Сертификацию прошла продукция компании Gansu Lircon Biological Co., Ltd из провинции Ганьсу. Специалисты организации провели выездной аудит предприятия, отобрали образцы и направили их на лабораторные исследования. По итогам проверки выдан сертификат соответствия стандарту ГОСТ 33980-2016.
Официальные поставки будет осуществлять российская компания «Истагро Дон». Она выпускает продукцию на предприятии в Липецкой области и также имеет органический сертификат.
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