2 октября ТАСС со ссылкой на НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России писал, что диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Основной прирост пациентов идет за счет диабета второго типа. Ежегодный прирост новых случаев – сотни тысяч человек. При первом типе инсулин не вырабатывается из-за гибели клеток поджелудочной, при втором – ткани не реагируют на инсулин. Причины второго типа связаны с генетикой, лишним весом и возрастом.‍