В Минздраве заявили о неинфекционной пандемии диабета

16 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», что россияне недостаточно привержены ЗОЖ. Жители страны потребляют мало йода, фруктов и овощей, что приводит к развитию у них ожирения и формированию дефицита микронутриентов в организме. Нормы физической активности при этом соблюдают только 44% детей дошкольного возраста, сказал Мурашко.