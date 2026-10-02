В Минздраве заявили о неинфекционной пандемии диабета
Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Основной прирост пациентов идет за счет диабета второго типа, пишет ТАСС со ссылкой на НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России.
Ежегодный прирост новых случаев – сотни тысяч человек. Ключевой вклад вносит диабет второго типа, который чаще развивается у людей с ожирением.
При первом типе инсулин не вырабатывается из-за гибели клеток поджелудочной, при втором – ткани не реагируют на инсулин. Причины второго типа связаны с генетикой, лишним весом и возрастом.
16 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», что россияне недостаточно привержены ЗОЖ. Жители страны потребляют мало йода, фруктов и овощей, что приводит к развитию у них ожирения и формированию дефицита микронутриентов в организме. Нормы физической активности при этом соблюдают только 44% детей дошкольного возраста, сказал Мурашко.