Как Минздрав продвигает здоровый образ жизни среди россиян

Как Минздрав продвигает здоровый образ жизни среди россиянЛюдям выгоднее покупать «дешевые калории» вместо богатых нутриентами продуктов
Россияне недостаточно привержены здоровому образу жизни (ЗОЖ). Жители страны потребляют мало йода, фруктов и овощей, что приводит к развитию у них ожирения и формированию дефицита микронутриентов в организме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Нормы физической активности при этом соблюдают только 44% детей дошкольного возраста, сказал он.
Сделать спорт и правильное питание частью повседневной жизни россиянам мешают экономические, культурные и информационные барьеры, считает министр. Сегодня жителям страны выгоднее покупать «дешевые калории», а не полезные продукты, подчеркнул он. Ситуацию усугубляют укоренившиеся в обществе вкусовые стереотипы о «сытной» еде и агрессивный маркетинг фастфуда. По мнению Мурашко, доступ детей к рекламе такого питания необходимо ограничить.
Он уточнил, что в стране уже действует ряд инструментов для популяризации ЗОЖ. Среди них – приложение «Здоровое питание», разработанное Минздравом совместно с Роспотребнадзором. Оно помогает россиянам выбирать полезные продукты и следить за рационом. Также запущены информационный портал «Так здорово» и проект «ЗОЖ-тур 2025» с пешеходными маршрутами на 10 000 шагов в пяти городах России. На стадии разработки у Минздрава находятся комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых и совместное со «Сбером» приложение «Худеем на здоровье».
2640
По словам Мурашко, необходимость таких мер объясняется в том числе распространением среди населения мифов о здоровом питании. Он подчеркнул, что еда не лечит болезни, но может профилактировать проблемы и поддерживать организм. При этом норма калорий для каждого человека индивидуальна, а универсальных рационов не существует. Подход к питанию должен подстраиваться под личные задачи человека и его образ жизни, объяснил глава Минздрава.
Базовые модели поведения, пищевые предпочтения и отношение к движению закладываются у детей в возрасте 3–7 лет – после этого их крайне сложно, а порой и невозможно изменить, рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Андрей Корсунов. При этом здоровые поведенческие паттерны – регулярная физическая активность, потребление овощей и фруктов, полезный завтрак и достаточный сон – взаимно усиливают друг друга. Ребенок с такими привычками с гораздо меньшей вероятностью столкнется с ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями во взрослой жизни.
В связи с этим профилактику хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) нужно начинать на кухне дома и на детской площадке, сказал Корсунов. Отдельно он подчеркнул, что дети копируют поведение взрослых. По его словам, родительские убеждения (например, представление о том, что «полезное – значит невкусное») передаются детям и формируют их собственные предпочтения. В дальнейшем это приводит к ухудшению качества рациона, объяснил эксперт.
32,7%
Регулярное употребление овощей, фруктов, бобовых и других продуктов с высокой пищевой ценностью помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами, объяснила эндокринолог медицинской компании «Сберздоровье» Маргарита Белоусова. Ограничение избытка соли и насыщенных жиров, а также снижение доли добавленных сахаров в рационе до менее 10% суточной калорийности, в свою очередь, позволяет снизить воздействие факторов риска развития ХНИЗ.
При этом Белоусова подчеркнула, что агонисты рецепторов ГПП-1 (препараты типа семаглутида, которые начали использовать не только для терапии сахарного диабета 2-го типа, но и для снижения веса) нельзя рассматривать как самостоятельную замену питанию и физической активности. Если за время курса приема препаратов привычки не меняются, большая часть сброшенных килограммов возвращается к пациентам в течение года – следом растут давление, сахар и холестерин, отметила диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.