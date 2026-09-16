Как Минздрав продвигает здоровый образ жизни среди россиян

Он уточнил, что в стране уже действует ряд инструментов для популяризации ЗОЖ. Среди них – приложение «Здоровое питание», разработанное Минздравом совместно с Роспотребнадзором. Оно помогает россиянам выбирать полезные продукты и следить за рационом. Также запущены информационный портал «Так здорово» и проект «ЗОЖ-тур 2025» с пешеходными маршрутами на 10 000 шагов в пяти городах России. На стадии разработки у Минздрава находятся комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых и совместное со «Сбером» приложение «Худеем на здоровье».