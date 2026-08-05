ВЦИОМ: у россиян снизилась удовлетворенность своим здоровьем

Снижение удовлетворенности здоровьем означает, что россияне стали больше знать о своих состояниях и заболеваниях, говорит замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. С одной стороны, осведомленность повышает диспансеризация, а с другой – популяризация ЗОЖа, соглашается он. По мнению эксперта, показатель подтверждает правильность выбранных трендов на профилактику и превентивную медицину. Только так получится стабилизировать стремительный рост затрат в здравоохранении, отметил Мелик-Гусейнов. Без профилактики люди чаще обращаются в больницы в экстренных случаях, которые обходятся системе дороже, пояснил он.