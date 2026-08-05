ВЦИОМ: у россиян снизилась удовлетворенность своим здоровьем

ВЦИОМ: у россиян снизилась удовлетворенность своим здоровьемОсведомленность повысилась из-за диспансеризации и популяризации ЗОЖа, считают эксперты
Почти две трети россиян (63%) в целом и скорее удовлетворены состоянием здоровья своих семей и ближайших родственников, выяснил Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ. Совсем и скорее не удовлетворены 34% опрошенных, затруднились ответить 3% респондентов.
Удовлетворенность здоровьем у населения снижается, отмечают социологи. В 2017 г., т. е. во время предыдущего замера, 71% опрошенных были в целом и скорее удовлетворены состоянием здоровья своих семей и ближайших родственников. Смена настроений произошла после пандемии коронавируса, она заставила россиян самокритичнее относиться к себе и повысить требования к медицине. На динамику оценок также влияет популяризация здорового образа жизни и более активного обращения к врачам, считают во ВЦИОМе.
Раньше среди основных принципов здорового образа жизни россияне называли отказ от вредных привычек и своевременное обращение за медицинской помощью (в 2006–2012 гг.). Потом к ним присоединилось правильное питание (в 2013–2015 гг.). К 2026 г. новыми весомыми составляющими стали регулярные обследования и диспансеризация, а также физическая активность.
Вместе с этим доля тех, кто не может назвать себя здоровым, но предпочитает не обращать внимание на недомогания, остается стабильной на протяжении всего периода замеров. К сторонникам принципа «само пройдет» причисляет себя каждый пятый опрошенный (20%).
Как опрашивали
Оценка здоровья определяется двумя основными факторами: системой здравоохранения и массовыми представлениями о том, насколько важно заботиться о нем, говорит директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. Он соглашается, что массовая культура сильно влияет на поведение людей. На восприятие влияет и рынок, который предлагает людям не только лекарства, но и способы самостоятельного контроля за своим здоровьем: программы контроля давления, веса, результатов физических занятий, определения состава продуктов, добавил эксперт.
По его мнению, когда здравоохранение и массовая культура действуют одновременно – как, например, в случае борьбы с алкоголизмом и курением в России последние 20 лет, – результат оказывается быстрым и сильным. Если работает только один фактор, как в 1980–1990-х гг., результат от этого временный. Тогда советское правительство вело борьбу с алкоголизмом, но поддержки в массовой культуре эти действия не нашли, пояснил эксперт.
Снижение удовлетворенности здоровьем означает, что россияне стали больше знать о своих состояниях и заболеваниях, говорит замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. С одной стороны, осведомленность повышает диспансеризация, а с другой – популяризация ЗОЖа, соглашается он. По мнению эксперта, показатель подтверждает правильность выбранных трендов на профилактику и превентивную медицину. Только так получится стабилизировать стремительный рост затрат в здравоохранении, отметил Мелик-Гусейнов. Без профилактики люди чаще обращаются в больницы в экстренных случаях, которые обходятся системе дороже, пояснил он.
122 млн
К сторонникам принципа «само пройдет», доля которых остается стабильной, в большей степени относятся мужчины трудоспособного возраста, имеющие отклонения в здоровье, предположил Мелик-Гусейнов. Эта категория граждан редко пользуется системой здравоохранения, тем более с профилактической целью. Эксперт считает, что государство должно придумать механизмы, чтобы дотянуться до этой целевой аудитории: через их семьи и работодателей. Пока инструментов эффективной коммуникации с ней не нашлось, говорит он.
Население перешло от реактивной модели медицины к проактивной, считает эксперт «Народного фронта» педиатр Павел Бережанский. Если раньше человек обращался к врачу уже по факту болезни, то сегодня растет запрос на профилактику, вакцинацию, скрининг факторов риска и диспансеризацию. Люди стали относиться к своему здоровью не строже, а более рационально и с более длительным горизонтом планирования, считает он.