Спасатели нашли тело мужчины на месте взрыва газа на Алтае
Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины при разборе завалов пятиэтажного жилого дома в селе Кулунда Алтайского края, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме произошел 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи здания, начался пожар. Предварительно сообщалось о гибели мужчины 1974 года рождения и 14 пострадавших. Жителей дома эвакуировали.
По данным центра управления регионом, в результате взрыва четыре квартиры были полностью разрушены, еще восемь получили повреждения. К обследованию обрушившихся конструкций привлекли кинологов и инженерную технику.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).