Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме произошел 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи здания, начался пожар. Предварительно сообщалось о гибели мужчины 1974 года рождения и 14 пострадавших. Жителей дома эвакуировали.