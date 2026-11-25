Регионы зафиксировали профицит бюджета за девять месяцевДоходную часть поддерживает НДФЛ и сохранение потребительской активности
Бюджеты субъектов Федерации (без учета муниципалитетов) показали совокупный профицит по итогам девяти месяцев 2026 г. – 28,5 млрд руб. против прошлогоднего дефицита в 149,3 млрд руб. Положительный результат все еще кратно меньше уровня 2024 г., когда профицит достиг за три квартала 849,1 млрд руб. Это следует из обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»).
Наибольший профицит сформировался в Москве (241 млрд руб.), Татарстане (86,5 млрд руб.), Красноярском крае (31,3 млрд руб.), говорится в обзоре. Крупнейшие абсолютные дефициты сложились в Иркутской области (39,4 млрд руб.), ХМАО (37,2 млрд руб.), Нижегородской области (31,1 млрд руб.).
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