Бюджеты субъектов Федерации (без учета муниципалитетов) показали совокупный профицит по итогам девяти месяцев 2026 г. – 28,5 млрд руб. против прошлогоднего дефицита в 149,3 млрд руб. Положительный результат все еще кратно меньше уровня 2024 г., когда профицит достиг за три квартала 849,1 млрд руб. Это следует из обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»).