Как пишет ТАСС, во время войны бабушка Кушнера, Рая, оказалась в Новогрудском гетто. В сентябре 1943 г. она участвовала в массовом побеге узников, после которого присоединилась к партизанам и познакомилась с будущим мужем Иосифом Берковичем. В 1945 г. супруги уехали в Румынию, а затем перебрались в США. По воспоминаниям Джареда Кушнера, перед эмиграцией они три с половиной года провели в лагере для беженцев в Италии.