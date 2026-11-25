В Белоруссии обнародовали партизанский листок деда Джареда Кушнера времен ВОВ
Дед Джареда Кушнера воевал против нацистов в составе белорусского партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Документ, подтверждающий его участие в партизанском движении, опубликован на сайте исторического проекта «Партизаны Беларуси».
Речь идет об учетном листке на имя Иосифа Моисеевича Берковича. Согласно документу, он родился в 1922 г. в городе Кореличи Белорусской ССР. До вступления в партизанский отряд в 1943 г. Беркович работал столяром.
С января 1943 г. по июль 1944 г. он служил рядовым в четырех партизанских бригадах, действовавших на территории современной Гродненской области. В характеристике отмечается, что Беркович проявил себя как хороший боец, был дисциплинированным и аккуратно выполнял распоряжения командования.
Учетный листок был составлен в августе 1944 г. В нем также указано, что Беркович не состоял в партии, не был призван в Красную армию, не участвовал в боевых действиях на фронте и не имел наград. На тот момент он был холост.
Как пишет ТАСС, во время войны бабушка Кушнера, Рая, оказалась в Новогрудском гетто. В сентябре 1943 г. она участвовала в массовом побеге узников, после которого присоединилась к партизанам и познакомилась с будущим мужем Иосифом Берковичем. В 1945 г. супруги уехали в Румынию, а затем перебрались в США. По воспоминаниям Джареда Кушнера, перед эмиграцией они три с половиной года провели в лагере для беженцев в Италии.
Сейчас зять президента США принимает участие в урегулировании конфликта на Украине. 12 ноября он вместе со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.