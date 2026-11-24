Хуанг извинился перед сотрудниками Nvidia на общем собрании
Глава Nvidia Дженсен Хуанг извинился перед сотрудниками компании за нарушение кодекса поведения и признался, что проходит терапию. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на запись встречи руководителя с коллективом.
Хуанг заявил, что совершил серьезные ошибки, был неверен жене и причинил боль своим детям и коллегам. По его словам, нарушение правил компании было недопустимым, особенно с учетом того, что он сам участвовал в разработке кодекса.
Руководитель Nvidia также прокомментировал свое возвращение на пост после отставки. Он отверг предположения, что совет директоров восстановил его под давлением президента США Дональда Трампа.
По словам Хуанга, решение приняли после изучения обстоятельств и сбора фактов. Кроме того, администрация США заверила совет, что глава Nvidia не представляет угрозы национальной безопасности и заслуживает второго шанса. Хуанг также отверг обвинения в жестком обращении с подчиненными и раскритиковал сообщения о проблемах в структуре управления компанией.
24 ноября Трамп заявил, что опасался возможного перехода Хуанга на работу в Китай в случае, если бы его не восстановили в должности генерального директора Nvidia. По словам главы Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин мог предложить Хуангу значительное денежное вознаграждение за руководство одной из китайских компаний.
Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и генерального директора корпорации. Он также вернул себе место в совете директоров, который менее чем за неделю до этого выступал против его возвращения. 12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга на фоне скандала, связанного с его внебрачными отношениями, в том числе с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой.