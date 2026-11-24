Уровень недовольства работой канцлера ФРГ Мерца достиг 88%
Работой канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 88% жителей страны, что на 2 п. п. больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa, проведенного по заказу RTL и ntv. Положительно работу Мерца оценивают 11% опрошенных.
В то же время партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сохраняет лидерство в партийном рейтинге с 26% поддержки. Блок ХДС/ХСС набрал 21%, отставая на 5 п. п. Поддержка остальных партий не изменилась: «Зеленые» набрали 16%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 13%, «Левые» – 11%. Свободная демократическая партия (СвДП) получила 4%, еще 9% опрошенных выбрали другие политические силы.
При этом 57% немцев считают, что ни одна партия не способна решить проблемы страны. АдГ доверяют в этом вопросе 12% респондентов, блоку ХДС/ХСС – 10%. Также среди сторонников ХДС/ХСС большинство (60%) не одобряют деятельность канцлера.
13 октября Мерц заявил, что у него нет стремления стать народным любимцем, поскольку его цель – вернуть Германию на правильный курс.
7 октября опрос Ipsos для журнала Der Spiegel показал, что 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным. Отдельно респондентов спросили, должен ли Мерц покинуть пост канцлера и руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). Полностью согласились с этим 44% опрошенных, еще 14% скорее поддержали такое мнение. Лишь 11% не считают, что Мерцу следует уйти в отставку.