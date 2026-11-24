7 октября опрос Ipsos для журнала Der Spiegel показал, что 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным. Отдельно респондентов спросили, должен ли Мерц покинуть пост канцлера и руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). Полностью согласились с этим 44% опрошенных, еще 14% скорее поддержали такое мнение. Лишь 11% не считают, что Мерцу следует уйти в отставку.