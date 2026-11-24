Путин назвал неизбежным ответ на удары Киева по российским НПЗ
Киев не слушает просьбы президента США Дональда Трампа не атаковать нефтеперерабатывающие мощности России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
«В этой связи отмечу, что ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года, и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», – сказал Путин.
15 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина вступает в серьезное противоречие с мирными усилиями США, нанося удары по российским НПЗ. Пресс-секретарь российского лидера напомнил заявление вице-премьера Александра Новака, согласно которому, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было: удары по НПЗ и объектам энергосектора России продолжались.
Тогда же Путин отметил, что последние украинские атаки на российские НПЗ не нанесли существенного урона. По словам главы государства, Киеву стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на все украинские удары по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение Трампа прекратить атаки на энергетические объекты.