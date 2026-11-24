«В этой связи отмечу, что ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года, и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», – сказал Путин.