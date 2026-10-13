Мерц заявил, что не стремится нравиться всем немцам
У канцлера ФРГ Фридриха Мерца нет стремления стать народным любимцем, поскольку его цель – вернуть Германию на правильный курс. Об этом он сообщил на открытии Дня работодателей Германии в Берлине.
«Я не собираюсь становиться любимцем нации. Моя цель – направить страну на правильный путь, чтобы мы снова могли предложить молодежи достойные перспективы», – отметил Мерц (цитата по Reuters).
7 октября опрос Ipsos для журнала Der Spiegel показал, что 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным. Отдельно респондентов спросили, должен ли Мерц покинуть пост канцлера и руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). Полностью согласились с этим 44% опрошенных, еще 14% скорее поддержали такое мнение. Лишь 11% не считают, что Мерцу следует уйти в отставку.
1 октября опрос Infratest dimap для ARD также зафиксировал низкий уровень поддержки канцлера: 10% жителей Германии были довольны его работой, тогда как 88% оценили ее негативно.
27 сентября Die Welt писал, что рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Мерцем опустился до 19%, что является минимальным показателем за текущий легислатурный период. По сравнению с предыдущим исследованием союз потерял 1 п. п.