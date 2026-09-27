Рейтинг блока канцлера ФРГ Мерца упал до минимума

20 сентября АдГ одержала вторую за две недели победу – на выборах 20 сентября в северо-восточной земле Мекленбург – Передняя Померания. Мерц назвал прошедшие выборы «катастрофой» после того, как экзитполы показали, что АдГ одерживает вторую победу за две недели. ХДС не преодолел 5%-ный барьер и набрал 4,9% голосов.