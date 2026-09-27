Рейтинг блока канцлера ФРГ Мерца упал до минимума
Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц, опустился до 19%, пишет Die Welt. Это минимальный показатель за текущий легислатурный период, свидетельствуют результаты опроса института Insa, проведенного для Bild am Sonntag.
По сравнению с предыдущим исследованием союз потерял 1 п. п. При этом партия «Альтернатива для Германии» (AдГ) сохраняет позиции – 29%, она опережает блок Мерца на 10 пунктов.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прибавила один пункт и достигла 14%. Сильнее всех выросли «Зеленые»: они набрали один пункт и вышли на 15% – максимум с 16 сентября 2023 г.
Левая партия потеряла один пункт и опустилась до 10%. Свободная демократическая партия (СвДП) также потеряла пункт – 4%. «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) остается на уровне 3%. На прочие партии приходится 6%. Опрос проводился с 21 по 25 сентября, в нем приняли участие 1203 человека. Статистическая погрешность составляет 2,9 п. п.
Популярность АдГ выросла после выборов 6 сентября в восточногерманской земле Саксония-Анхальт, где правопопулисты получили 43,8% голосов. Рейтинг основной оппозиционной партии ФРГ впервые в истории достиг 30%. Это показал опрос социологического центра GMS.
20 сентября АдГ одержала вторую за две недели победу – на выборах 20 сентября в северо-восточной земле Мекленбург – Передняя Померания. Мерц назвал прошедшие выборы «катастрофой» после того, как экзитполы показали, что АдГ одерживает вторую победу за две недели. ХДС не преодолел 5%-ный барьер и набрал 4,9% голосов.