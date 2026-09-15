Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг 30%

Немецкой социологии можно доверять – за 10 лет цифры опросов не расходились с результатами выборов, разница не превышала статистической погрешности, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, результаты АдГ в районе 30% свидетельствуют о том, что партия становится «народной», т. е. имеющей сторонников во всех слоях немецкого общества. Низкие рейтинги ХДС чувствительны для Мерца, многие члены партии серьезно восприняли поражение в Саксонии-Анхальт и теперь, пусть и не всегда напрямую, критикуют Мерца и отстраняются от его курса. Такая партийная динамика может в теории привести к постановке вопроса об отставке Мерца, считает эксперт. Сейчас канцлер является скорее источником проблем для своей партии из-за прямолинейности и неэмпатичного руководства. Особенно плохо положение ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, где партия рискует вылететь из ландтага. В Берлине же традиционно доминируют левые настроения, а АдГ идет третьей в списке, пользуясь поддержкой жителей городских окраин, например восточных районов города. При этом рост популярности АдГ даже в Берлине налицо, но ни в столице, ни в Мекленбурге – Передней Померании у правопопулистов нет больших шансов сформировать правительство. Мейнстримные партии могут собрать против АдГ коалицию. Но, замечает эксперт, цифры роста поддержки АдГ свидетельствуют о серьезном размывании политического правого центра, избиратель от ХДС уходит к правопопулистам.