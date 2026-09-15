Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг 30%Это равно показателю правящей коалиции
Рейтинг основной оппозиционной партии ФРГ – правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) впервые в истории достиг 30%, свидетельствует опрос социологического центра GMS. Таким образом, популярность АдГ выросла после выборов 6 сентября в восточногерманской земле Саксония-Анхальт, где правопопулисты получили 43,8% голосов. В момент этих выборов, как свидетельствуют данные опроса социологического центра INSA, АдГ на федеральном уровне пользовалась симпатиями 28% избирателей. При этом, по опросу GMS, показатели правящих в Германии партий – консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии (СДПГ), вместе взятые, примерно равны электоральному потенциалу АдГ. ХДС получает 20% голосов опрошенных, СДПГ – 11%.
На выборах в Саксонии-Анхальт АдГ разгромно победила ХДС, который набрал только 17,2% голосов. В скором времени, 20 сентября, Германии предстоят еще одни выборы, в северо-восточной земле Мекленбург – Передняя Померания. На них фаворитом также является АдГ: по данным опроса исследовательского центра Forschungsgruppe Wahlen, правопопулисты набирают 37% голосов. Социал-демократы, по прогнозам, получают 34% симпатий избирателей, ХДС – 7% и рискует не пройти в ландтаг, Левая партия – 10%, «Зеленые» – 5%. Также 20 сентября пройдут выборы в палату депутатов Берлина. Согласно опросам INSA, на них 20% могут получить представители ХДС, 12% – СДПГ, 20% – левые и 16% – «Зеленые». АдГ, по опросам, в Берлине может заручиться поддержкой 18% избирателей.
Успехи АдГ наносят серьезный удар по правящему ХДС, что признает и сам федеральный канцлер от консерваторов Фридрих Мерц. Как пишет новостной портал Table.Media, Мерц намерен поставить вопрос о доверии себе как руководителю партии и канцлеру сразу после выборов в Мекленбурге – Передней Померании. По данным портала, Мерц 20 сентября созовет внеочередное заседание президиума ХДС, на котором жестко поставит вопрос либо о продолжении курса с собой во главе, либо о начале дискуссий о смене канцлера. Ради этого Мерц даже перенес свою поездку в Нью-Йорк, где должен был участвовать в заседании Генассамблеи ООН.
Немецкой социологии можно доверять – за 10 лет цифры опросов не расходились с результатами выборов, разница не превышала статистической погрешности, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, результаты АдГ в районе 30% свидетельствуют о том, что партия становится «народной», т. е. имеющей сторонников во всех слоях немецкого общества. Низкие рейтинги ХДС чувствительны для Мерца, многие члены партии серьезно восприняли поражение в Саксонии-Анхальт и теперь, пусть и не всегда напрямую, критикуют Мерца и отстраняются от его курса. Такая партийная динамика может в теории привести к постановке вопроса об отставке Мерца, считает эксперт. Сейчас канцлер является скорее источником проблем для своей партии из-за прямолинейности и неэмпатичного руководства. Особенно плохо положение ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, где партия рискует вылететь из ландтага. В Берлине же традиционно доминируют левые настроения, а АдГ идет третьей в списке, пользуясь поддержкой жителей городских окраин, например восточных районов города. При этом рост популярности АдГ даже в Берлине налицо, но ни в столице, ни в Мекленбурге – Передней Померании у правопопулистов нет больших шансов сформировать правительство. Мейнстримные партии могут собрать против АдГ коалицию. Но, замечает эксперт, цифры роста поддержки АдГ свидетельствуют о серьезном размывании политического правого центра, избиратель от ХДС уходит к правопопулистам.
Причина роста популярности АдГ – в экономическом упадке, особенно сильно заметном на востоке Германии, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Другими факторами, побуждающими голосовать за АдГ, являются непонимание курса Мерца на милитаризацию Германии, а также несоответствие уровня инфраструктурного развития в восточных землях западным. Миграционная проблема также играет свою роль, но она скорее уходит на второй план, говорит эксперт. Шансы же на отставку Мерца есть, но канцлер слишком упрям и самоуверен, чтобы пойти на нее добровольно. Согласиться на замену канцлера Мерц может, только если его однопартийцы из ХДС вынесут ему вотум недоверия. При этом, отмечает Камкин, есть шансы, что коалицию развалят социал-демократы. В таком случае Германию ждут досрочные выборы, которых можно избежать по конституции, если канцлера заменят в ходе внутрипартийных дискуссий в ХДС, говорит эксперт.