Как западные СМИ оценили провал Мерца на выборах

«Политический истеблишмент Германии был потрясен, когда ХДС потерпел ошеломляющее поражение от антииммиграционной Альтернативы для Германии две недели назад в Саксонии-Анхальт, еще одной восточной земле, которая может возглавить первое крайне правое правительство страны, со времен Второй мировой войны.