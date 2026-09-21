Как западные СМИ оценили провал Мерца на выборах

Как западные СМИ оценили провал Мерца на выборахРезультат ХДС стал самым низким со времен Второй мировой войны
Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца не преодолел 5%-ный барьер на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании и набрал 4,9% голосов. Лидирует «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 38,2%. На втором месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5% голосов.
Мерц уже назвал результат ХДС катастрофой. По его словам, партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ. Партия впервые не попала в земельный парламент с момента своего основания.
«Ведомости» собрали реакции в иноСМИ на провал Мерца на выборах в ландтаг Мекленбурга.
«Результаты воскресных выборов, возможно, и не станут для Мерца решающим ударом, но его низкий рейтинг одобрения, непопулярные реформы и победа «Альтернативы для Германии» на предыдущих выборах в земле Саксония-Анхальт поставили под вопрос его будущее».
«Политический истеблишмент Германии был потрясен, когда ХДС потерпел ошеломляющее поражение от антииммиграционной Альтернативы для Германии две недели назад в Саксонии-Анхальт, еще одной восточной земле, которая может возглавить первое крайне правое правительство страны, со времен Второй мировой войны.
Последствия нанесли удар по канцлерству Мерца, что вызвало призывы среди рядовых членов оттолкнуть Мерца – который, по опросам, считается наименее популярным послевоенным канцлером Германии – спустя всего 16 месяцев на посту».
«Если результаты подтвердятся после официального объявления, это будет самый низкий результат ХДС в любом штате со времен Второй мировой войны и ниже 5-процентного порога, необходимого партии для прохождения в парламент штата».
«Убедительные результаты партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт еще больше ослабили позиции канцлера на национальном уровне».
«ХДС впервые в истории потеряла место в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания, получив всего 4,9% голосов. Для Мерца это означает, что само стремление продемонстрировать свою силу обернулось исторической катастрофой.
В преддверии выборов в пяти штатах в следующем году каждый премьер-министр будет задаваться вопросом, поможет ли ему появление канцлера или, наоборот, отнимет дополнительные голоса.
Мерц растратил доверие как избирателей, так и своей партии. В таком «канцлерском избирательном объединении», как ХДС, эти две роли неразрывно связаны».
«Мерц сильно ослаб после поражений на выборах в Саксонии-Анхальт, а теперь и в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Но в такие времена никто другой не хочет занимать место канцлера».
«Когда Мерц появился на телевидении, пообещав остаться во главе правительства, несмотря на ряд поражений на региональных выборах, из зала раздались смех и насмешки. Партия ХДС Мерца получила всего около 5% голосов, чего едва хватило для сохранения мест в региональном парламенте. Унизительное поражение».
«Выборы в северо-восточном регионе Мекленбург-Передняя Померания и в городе Берлине не только вновь открыли едва зажившие раны после выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября, но и повергли партию в новую пучину непопулярности.
Результаты воскресных матчей в сочетании с разгромным поражением в Саксонии-Анхальт в начале этого месяца усугубляют и без того тяжелое положение Мерца. Некоторые считают, что в этой ситуации возможен только один исход – «смена канцлера»».
«ХДС терпит историческое поражение в Мекленбурге-Передней Померании: 4,9% – это худший результат на выборах в ландтаг с момента основания Федеративной Республики. Таким образом, партия впервые не смогла вступить в андепарламент. Самый низкий показатель за всю историю наблюдений был в Бремене в 1951 г. – 9%. Одной из причин нового поражения ХДС на выборах, вероятно, является сохраняющаяся непопулярность федерального правительства».