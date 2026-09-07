Мерц: в ФРГ наблюдается «тектонический сдвиг» после победы АдГ на выборах
В партийной системе Германии наблюдается «тектонический сдвиг» после победы «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальте. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц на заседании федерального правления возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС), передает Bild.
По его словам, результат выборов серьезно повлиял на его партию и показал изменение политической ситуации в стране.
При этом глава правительства отметил, что власти располагают инструментами для защиты конституционного строя.
Мерц также признал поражение ХДС на выборах. «ХДС драматически проиграли выборы», – заявил он.
6 сентября состоялись выборы местного парламента (ландтага), победу одержала партия АдГ с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. ХДС набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Левая партия – 8,6%, «Союз 90»/«зеленые» – 8,9%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 9,3%. В ландтаг также прошел Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) с результатом 5,3%. Явка на выборах составила 77,8%.
По данным результатов опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства DPA, большинство граждан ФРГ полагают, что Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 г. 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый опрошенный (18%) прогнозирует его отставку уже до конца 2026 г. 29% участников исследования думают, что он сохранит должность как минимум до 2029 г. Опрос также показал, что кадровые перестановки, проведенные Мерцем в правительстве и руководстве ХДС в июле, не укрепили его авторитет.