Мерц: в ФРГ наблюдается «тектонический сдвиг» после победы АдГ на выборах

По данным результатов опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства DPA, большинство граждан ФРГ полагают, что Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 г. 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый опрошенный (18%) прогнозирует его отставку уже до конца 2026 г. 29% участников исследования думают, что он сохранит должность как минимум до 2029 г. Опрос также показал, что кадровые перестановки, проведенные Мерцем в правительстве и руководстве ХДС в июле, не укрепили его авторитет.