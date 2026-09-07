Как мировые СМИ отреагировали на победу АдГ на выборах в Саксонии

«Будет ли этого результата достаточно, чтобы Ульрих Зигмунд стал премьер-министром – президентом АдГ в немецком регионе? Пока еще слишком рано об этом говорить. Но этот результат уже представляет собой триумф для того, кто еще несколько месяцев назад был совершенно неизвестен широкой публике».