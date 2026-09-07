Как мировые СМИ отреагировали на победу АдГ на выборах в Саксонии

Как мировые СМИ отреагировали на победу АдГ на выборах в СаксонииРейтинг Мерца упал до исторического минимума
6 сентября в федеральной земле Саксония-Анхальт (ФРГ) состоялись выборы местного парламента (ландтага), победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Левая партия – 8,6%, «Союз 90»/»зеленые» – 8,9%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 9,3%. В ландтаг также прошел Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) с результатом 5,3%.
Явка на выборах составила 77,8%.
О том, как отреагировали мировые СМИ на победу АдГ на парламентских выборах, – в материале «Ведомостей».
«Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки».
«Результат стал серьезным ударом для Мерца, чей личный рейтинг одобрения упал до исторически низкого уровня, поскольку избиратели отворачиваются как от его запланированных реформ по оживлению вялой экономики Германии, так и от его склонного к оплошностям стиля общения».
«Выборы в Саксонии-Анхальт рассматривались как самое серьезное испытание для Мерца, который крайне непопулярен, как и его правительство, коалиционное с СДПГ».
«Германия восстановила свою демократию после нацистского режима , внедрив необычайно сильные меры защиты от экстремизма. Прорыв «Альтернативы для Германии» показывает, что эти барьеры не мешают крайне правым силам Европы стать доминирующими электоральными силами».
«Победа стала одним из самых серьезных вызовов для партий, которые правили федеративной республикой со времен Второй мировой войны. Мерцу, который держался подальше от избирателей во время предвыборной кампании, придется столкнуться с последствиями того, что его ХДС показал худшие результаты, чем ожидалось, на фоне низкого экономического роста и растущих цен на энергоносители».
«Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) более чем вдвое улучшила свои результаты на выборах и является явным победителем в Саксонии-Анхальт. Однако ей не удалось получить абсолютное большинство мест в земельном парламенте. ХДС потерпел сокрушительное поражение, в то время как все более мелкие партии, за исключением СДПГ, смогли пройти в земельный парламент Магдебурга».
«Будет ли этого результата достаточно, чтобы Ульрих Зигмунд стал премьер-министром – президентом АдГ в немецком регионе? Пока еще слишком рано об этом говорить. Но этот результат уже представляет собой триумф для того, кто еще несколько месяцев назад был совершенно неизвестен широкой публике».
«Альтернатива для Германии» долгое время была фаворитом на выборах в эти выходные, но получить неуловимое большинство, что редко случается в Германии, всегда было непросто.
Тем не менее в интервью CNN сияющий Ульрих Зигмунд, главный кандидат от партии, сказал: «Это исторический момент для нашего прекрасного региона. Люди ясно дали понять, что наконец-то хотят политических перемен. И самое главное, они показали, что хотят этого вместе с нами».
Партия «Альтернатива для Германии» активно продвигала идею «ремиграции», чтобы вернуть неграждан Германии на родину. Помимо открытой пророссийской позиции, партия планирует ориентировать школы и культурные учреждения на более традиционные ценности, ограничить иммиграцию и реформировать общественное вещание».
«Результаты выборов в воскресенье – еще один удар по авторитету Мерца, чья популярность снизилась, поскольку его коалиционное правительство пытается оживить крупнейшую экономику Европы. Его правоцентристский Христианско-демократический союз занял лишь второе место с большим отставанием. Действующий премьер-министр земли Саксония-Анхальт Свен Шульце поздравил «Альтернативу для Германии» и признал, что результат сильно ударил по его партии, сказав: «Нам придется с этим жить»».