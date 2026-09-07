Что изменится после выборов в Саксонии-Анхальт в Германии

Что изменится после выборов в Саксонии-Анхальт в ГерманииНе ясно, смогут ли правопопулисты создать там правительство
В восточногерманской земле Саксония-Анхальт 6 сентября состоялись выборы местного парламента (ландтага), фаворитом на которых однозначно была основная оппозиционная партия страны, правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным опубликованного после окончания голосования экзитпола от телеканала ARD, АдГ лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом в 44,5% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Правящая в земле и во всей ФРГ партия в лице ХДС с заметным отставанием занимает 2-е место, получив 18,5% голосов. Это ее худший результат за историю выборов в этой земле. Партнеры ХДС по правящей коалиции ФРГ – социал-демократы – набирают, согласно экзитполу, лишь 8% голосов. Левая партия получает 9,5% голосов, «Зеленые» – 9%, Союз Сары Вагенкнехт набирает 5%, и если она преодолеет 5%-ный барьер и пройдет в ландтаг, то АдГ может впервые возглавить правительство одной из германских земель. Ранее Вагенкнехт говорила, что готова поддержать АдГ.
Сара Вагенкнехт заявила, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца правительства Фридриха Мерца. Сейчас власть в земле находится в руках ХДС – Саксонию-Анхальт возглавляет премьер-министр и однопартиец Мерца, 47-летний Свен Шульце, который и является кандидатом от консерваторов. Свой пост Шульце занял сравнительно недавно – в январе 2026 г., сменив на должности премьера земли ее многолетнего руководителя Райнера Хазелоффа, который добровольно уступил место Шульце, чтобы повысить шансы ХДС на выборах. По мнению Вагенкнехт, если Шульце потерпит поражение, это пошатнет позиции Мерца во всей стране.
Кандидатом от АдГ на этих земельных выборах является, по выражению немецкого издания Der Spiegel, «самый опасный человек Германии» Ульрих Зигмунд, сопредседатель фракции партии в ландтаге. Политику 35 лет, он выходец из ХДС, который покинул из-за несогласия с курсом экс-канцлера Ангелы Меркель. С именем Зигмунда связан и ряд скандалов – его обвиняют в участии во встрече представителей АдГ в Потсдаме, на которой члены партии обсуждали так называемую ремиграцию – проект по высылке мигрантов в другие страны, например в государства Северной Африки. Правопопулисты официально пообещали ужесточить процедуру получения убежища на территории Саксонии-Анхальт.
Сам Зигмунд заявляет, что его амбиции – возглавить правительство абсолютного большинства, так как идти на коалицию с другими партиями правопопулисты не хотят. Впрочем, пространства для маневра у них в любом случае немного. В Германии действует так называемая политика брандмауэра (противопожарной стены), которая заключается в отказе мейнстримных партий от сотрудничества с АдГ, которую обвиняют в правом радикализме. Само отделение партии в Саксонии-Анхальт в 2023 г. было признано ведомством по охране конституции правоэкстремистским.
В теории в Саксонии-Анхальт возможно объединение других партий против АдГ или формирование правительства меньшинства, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Но, поясняет эксперт, такое правительство вряд ли будет жизнеспособным и АдГ в любом случае останется в плюсе, так как сможет заявлять, что ее искусственно оттесняют от власти и что политика брандмауэра ведет к формированию недееспособной власти. Для Мерца победа АдГ означает серьезный удар, который, вероятно, послужит для его сопартийцев по ХДС поводом потребовать его отставки. Кроме того, очевидное поражение потерпит и политика брандмауэра, которая, по сути, была направлена на недопущение до власти политических сил Германии, имеющих оригинальный взгляд на вопросы социально-экономического развития страны. Вопрос лишь в том, сможет ли АдГ сформировать правительство в одиночку или же ей потребуется помощь в коалиции. Кроме Союза Сары Вагенкнехт, не исключено, что и представители ХДС этой земли взбунтуются и войдут в коалицию с АдГ вопреки указаниям из Берлина.
Успех АдГ нельзя объяснить одной миграционной проблемой или пресловутой «ностальгией по ГДР», считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Здесь соединились накопившееся недоверие к федеральным институтам и традиционным партиям, ощущение недостаточного признания восточногерманских интересов и вполне современные проблемы – состояние экономики, стоимость энергии, миграция, образование, инфраструктура. Но произошло еще одно важное изменение, замечает эксперт: «Альтернатива» постепенно перестает быть исключительно партией протеста. Формируется устойчивое ядро голосующих за нее по убеждению, а протест начинает превращаться в кредит на управление. Земельные выборы, разумеется, не изменят арифметику бундестага. Но возможное участие АдГ в исполнительной власти на уровне земли способно изменить политическую арифметику брандмауэра. Партия впервые сможет проверять на практике свой главный контраргумент против политической изоляции: «Мы не только умеем критиковать, но и способны управлять». Что же касается политического будущего самого Мерца после выборов, то здесь эксперт отмечает, что ХДС не заинтересован в смене канцлера. Мерц сейчас – это якорь, который держит стабильность в коалиции, и худо-бедно она будет существовать и дальше.