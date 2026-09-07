Что изменится после выборов в Саксонии-Анхальт в Германии

В теории в Саксонии-Анхальт возможно объединение других партий против АдГ или формирование правительства меньшинства, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Но, поясняет эксперт, такое правительство вряд ли будет жизнеспособным и АдГ в любом случае останется в плюсе, так как сможет заявлять, что ее искусственно оттесняют от власти и что политика брандмауэра ведет к формированию недееспособной власти. Для Мерца победа АдГ означает серьезный удар, который, вероятно, послужит для его сопартийцев по ХДС поводом потребовать его отставки. Кроме того, очевидное поражение потерпит и политика брандмауэра, которая, по сути, была направлена на недопущение до власти политических сил Германии, имеющих оригинальный взгляд на вопросы социально-экономического развития страны. Вопрос лишь в том, сможет ли АдГ сформировать правительство в одиночку или же ей потребуется помощь в коалиции. Кроме Союза Сары Вагенкнехт, не исключено, что и представители ХДС этой земли взбунтуются и войдут в коалицию с АдГ вопреки указаниям из Берлина.