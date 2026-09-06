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АдГ заявила о получении мандата на формирование правительства в Саксонии-Анхальт

Филипп Иванов

«Альтернатива для Германии» (АдГ) получила «четкий мандат» на формирование правительства в федеральной земле Саксония-Анхальт (ФРГ) по итогам состоявшихся 6 сентября выборов в ландтаг (местный парламент). Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель, результаты выборов она назвала «историческими».

По данным экзит-поллов, АдГ набирает 44,5% голосов, что более чем вдвое превышает результат 2021 г. (20,8%). Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, напротив, показал худший результат в истории региона – около 18,5%, потеряв половину голосов с 2021 г.

Вайдель также выразила уверенность, что ХДС больше никогда не сможет одержать победу ни на федеральных, ни на региональных выборах, связав причины провала с отказом традиционных партий от взаимодействия с АдГ.

При этом одностороннее формирование регионального правительства все еще под вопросом, отмечает телеканал: другие партии, включая ХДС, ранее исключали коалицию с АдГ. По прогнозам, АдГ может не хватить всего одного мандата до абсолютного большинства в ландтаге. Несмотря на это, Вайдель заявила о готовности к диалогу с другими партиями.

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