АдГ заявила о получении мандата на формирование правительства в Саксонии-Анхальт

При этом одностороннее формирование регионального правительства все еще под вопросом, отмечает телеканал: другие партии, включая ХДС, ранее исключали коалицию с АдГ. По прогнозам, АдГ может не хватить всего одного мандата до абсолютного большинства в ландтаге. Несмотря на это, Вайдель заявила о готовности к диалогу с другими партиями.