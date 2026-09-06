АдГ уверенно побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

Лидер АдГ в регионе Ульрих Зигмунд заявил, что партия «добилась именно того, что наметила сделать» – получить достаточное количество мест, чтобы сформировать правительство без коалиционных партнеров. Отсутствие абсолютного большинства означает, что оставшиеся партии, не готовые сотрудничать с АдГ, будут вынуждены сформировать хрупкую оппозиционную коалицию. Процесс может еще больше осложниться, если в парламент пройдет партия BSW (Союз Сары Вагенкнехт), которая, по данным экзитполов, набирает 5%.