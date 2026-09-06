АдГ уверенно побеждает на выборах в Саксонии-АнхальтПри этом немецкие правопопулисты не смогли набрать абсолютное большинство
Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одерживает решительную победу на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт, но, согласно экзитполам, не смогла получить абсолютное большинство, необходимое для формирования правительства, передает Bloomberg.
По данным экзитполов, транслировавшихся телеканалом ARD, АдГ набирает 44,5% голосов, в то время как Христианско-демократический союз (ХДС), который долгое время правил в регионе, получает лишь 18,5%. Левая партия и «Зеленые» набирают 9,5% и 9% соответственно, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 8%. Окончательные цифры могут измениться по итогам подсчета голосов.
Этот результат стал лучшим для антимиграционной партии с момента ее основания в 2013 г. и нанес серьезный удар по канцлеру Фридриху Мерцу, чья партия показала гораздо худшие результаты, чем прогнозировалось, на фоне замедления экономического роста и роста цен на энергоносители, указывает агентство.
Лидер АдГ в регионе Ульрих Зигмунд заявил, что партия «добилась именно того, что наметила сделать» – получить достаточное количество мест, чтобы сформировать правительство без коалиционных партнеров. Отсутствие абсолютного большинства означает, что оставшиеся партии, не готовые сотрудничать с АдГ, будут вынуждены сформировать хрупкую оппозиционную коалицию. Процесс может еще больше осложниться, если в парламент пройдет партия BSW (Союз Сары Вагенкнехт), которая, по данным экзитполов, набирает 5%.
Победа АдГ происходит на фоне растущего недовольства населения политикой правительства Германии. В предвыборной кампании Зигмунд выступал за создание финансируемой государством «депортационной оперативной группы», реорганизацию государственной службы и реформу системы образования, чтобы избавить ее от «левой индоктринации».
Мерц же заявлял, что АдГ приведет Германию «в пропасть». Немецкая контрразведка уже классифицировала часть партии как «угрозу конституционному порядку». Власти страны неоднократно обвиняли партию в связях с Россией. С начала российско-украинского конфликта члены АдГ призывают не направлять помощь Киеву и к налаживанию связей с Москвой. 11 июня сопредседатель АдГ Алис Вайдель выразила мнение, что курс правительства ФРГ наращивает напряженность в отношениях с Россией и отвлекает внимание от внутренних проблем.
Несмотря на это, популярность АдГ продолжает расти. Сам же Зигмунд заявил Bloomberg, что при невозможности сформировать региональное правительство начнется политический хаос, который, по его словам, продлится «несколько месяцев», а на следующих выборах АдГ только укрепит свои позиции.