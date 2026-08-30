Ультраправую партию АдГ обвиняют в ФРГ в связях с российскими властями. С начала российско-украинского конфликта ее члены призывают не направлять помощь Киеву и к налаживанию связей с Москвой. 11 июня этого года сопредседатель АдГ Алис Вайдель выразила мнение, что курс правительства ФРГ наращивает напряженность в отношениях с Россией и отвлекает внимание от внутренних проблем.