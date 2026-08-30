Один из лидеров АдГ объяснил, как к нему попала кружка «Армия России»
Журналисты Bild обнаружили кружку «Армия России» в офисе замглавы «Альтернативы для Германии» (АдГ) в земле Саксония-Анхальт Ханс-Томаса Тильшнайдера. Политик сообщил, что она была ему подарена.
«Эта кружка просто здесь стоит. Я не придаю этому большого значения. Мне ее подарили некоторое время назад», – сказал он, призвав сменить тему разговора.
Репортаж Bild в офисе Тильшнайдера был создан в преддверии выборов в ландтаг (региональный парламент). Издание обратило внимание, что кружек других армий на столе политика не было. Focus пишет, что Тильшнайдер обвинил команду Bild, в частности, журналиста Пола Ронцхаймера, в дерзком поведении и призвал не публиковать видео из его офиса.
Ультраправую партию АдГ обвиняют в ФРГ в связях с российскими властями. С начала российско-украинского конфликта ее члены призывают не направлять помощь Киеву и к налаживанию связей с Москвой. 11 июня этого года сопредседатель АдГ Алис Вайдель выразила мнение, что курс правительства ФРГ наращивает напряженность в отношениях с Россией и отвлекает внимание от внутренних проблем.
Осенью 2025 г. «Альтернативу для Германии» заподозрили в шпионаже в пользу России. Der Spiegel писала, что АдГ якобы может злоупотреблять парламентскими запросами для сбора секретной информации о критической инфраструктуре.