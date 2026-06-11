4 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что партия «Альтернатива для Германии» обогнала по популярности другие политические силы ФРГ, потому что готова бороться за интересы страны. Глава государства отметил, что Россия приветствует все политические силы Германии, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Москвой. Россия готова работать со всеми, подчеркнул российский лидер.