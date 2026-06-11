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Лидер АдГ обвинила Мерца в стремлении к конфронтации с Россией

Ведомости

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем стремится к конфронтации с Москвой. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, передает ТАСС.

Выступая в бундестаге, Вайдель осудила дальнейшее финансирование Киева, отметив, что Берлин продолжает направлять Украине значительные средства, способствуя затягиванию конфликта. Она также обратила внимание на отсутствие реакции немецких властей на расследование подрыва газопроводов «Северный поток», назвав произошедшее ударом по ключевой инфраструктуре Германии.

По мнению лидера АдГ, курс правительства ФРГ наращивает напряженность в отношениях с Россией и отвлекает внимание от внутренних проблем. Вайдель заявила, что Европе и Украине необходим мир, а не дальнейшая эскалация конфликта.

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Бизнес

4 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что партия «Альтернатива для Германии» обогнала по популярности другие политические силы ФРГ, потому что готова бороться за интересы страны. Глава государства отметил, что Россия приветствует все политические силы Германии, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Москвой. Россия готова работать со всеми, подчеркнул российский лидер.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФа также сказал, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут быть восстановлены в будущем. По его словам, эта тема обсуждалась в том числе с представителями «АдГ», а от части немецкой стороны звучат призывы к восстановлению трубопроводов из-за потребности Германии в энергоресурсах.

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