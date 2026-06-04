Путин объяснил, почему «Альтернатива для Германии» обогнала другие партии ФРГ
Партия «Альтернатива для Германии» обогнала по популярности другие политические силы ФРГ, потому что готова бороться за интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ-2026.
«На мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики. И это отражается на рейтингах», – сказал он.
Президент отметил, что Россия приветствует все политические силы Германии, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Москвой. Россия готова работать со всеми, подчеркнул российский лидер.
Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. Уточняется, что преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества.