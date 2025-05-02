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В ФРГ признали партию «Альтернатива для Германии» экстремистской

Ведомости

Федеральное ведомство по охране конституции (ФВОК) ФРГ признало партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Уточняется, что преобладающее в «АдГ» представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества. Это является отправной точкой и идеологической основой для непрерывной агитации против определенных людей, с помощью которой их принижают, а также подогревают иррациональные страхи и неприятие, сказано в сообщении.

В феврале 2024 г. газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на служебную переписку работников ФВОК писала, что «АдГ» могут признать экстремистской организацией. Партия уже становилась объектом пристального внимания со стороны спецслужб Германии. В 2019 г. ее деятельность классифицировали как «заслуживающая проверки», с 2021 г. оценку пересмотрели до «вызывает подозрения». С 2023 г. ведется работа по пересмотру этой оценки. По данным издания, причиной этого стала радикализация политики «Альтернативы для Германии».

Правоэкстремистскими также были признаны три отделения партии – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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