В ФРГ признали партию «Альтернатива для Германии» экстремистской
Федеральное ведомство по охране конституции (ФВОК) ФРГ признало партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Уточняется, что преобладающее в «АдГ» представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества. Это является отправной точкой и идеологической основой для непрерывной агитации против определенных людей, с помощью которой их принижают, а также подогревают иррациональные страхи и неприятие, сказано в сообщении.
В феврале 2024 г. газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на служебную переписку работников ФВОК писала, что «АдГ» могут признать экстремистской организацией. Партия уже становилась объектом пристального внимания со стороны спецслужб Германии. В 2019 г. ее деятельность классифицировали как «заслуживающая проверки», с 2021 г. оценку пересмотрели до «вызывает подозрения». С 2023 г. ведется работа по пересмотру этой оценки. По данным издания, причиной этого стала радикализация политики «Альтернативы для Германии».
Правоэкстремистскими также были признаны три отделения партии – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.