В ФРГ признали партию «Альтернатива для Германии» экстремистской

В феврале 2024 г. газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на служебную переписку работников ФВОК писала, что «АдГ» могут признать экстремистской организацией. Партия уже становилась объектом пристального внимания со стороны спецслужб Германии. В 2019 г. ее деятельность классифицировали как «заслуживающая проверки», с 2021 г. оценку пересмотрели до «вызывает подозрения». С 2023 г. ведется работа по пересмотру этой оценки. По данным издания, причиной этого стала радикализация политики «Альтернативы для Германии».