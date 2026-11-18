Как России развивать свое присутствие в АфрикеОна ищет свое место среди других партнеров стран континента
Успех политики России на африканском континенте будет зависеть от того, сможет ли Москва соответствовать ожиданиям государств макрорегиона. Об этом говорится в докладе международного дискуссионного клуба «Валдай», озаглавленном «Чего ждут Африка и Россия от сотрудничества в многополярном мире». По мнению его авторов, для успешного закрепления России в Африке недостаточно просто поставлять товары в страны континента – нужно помогать в создании рабочих мест, предоставлять технологии и обеспечивать суверенитет.
В плане обеспечения суверенитета, пишут авторы доклада, у России есть преимущество: она не увязывает свою экономическую помощь с политическими требованиями. При этом Африка отнюдь не однородна, и нельзя говорить, что она ориентирована преимущественно на Россию. Наблюдается и взаимодействие африканских государств с бывшими метрополиями, т. е. со странами Европейского союза. Но, например, тот же Альянс государств Сахеля, в который входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, отказывается от помощи европейцев. Общим же трендом для всех стран континента является курс на многовекторность и «конкурентное сотрудничество», которое позволит избежать сильной зависимости от какого-то одного игрока.