В плане обеспечения суверенитета, пишут авторы доклада, у России есть преимущество: она не увязывает свою экономическую помощь с политическими требованиями. При этом Африка отнюдь не однородна, и нельзя говорить, что она ориентирована преимущественно на Россию. Наблюдается и взаимодействие африканских государств с бывшими метрополиями, т. е. со странами Европейского союза. Но, например, тот же Альянс государств Сахеля, в который входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, отказывается от помощи европейцев. Общим же трендом для всех стран континента является курс на многовекторность и «конкурентное сотрудничество», которое позволит избежать сильной зависимости от какого-то одного игрока.