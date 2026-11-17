Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Кузбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением самолета в районе села Ягуново Кемеровской области. Об этом сообщил «Пул Первого».
Лукашенко отметил, что в Белоруссии с глубокой болью восприняли известие об авиакатастрофе. «От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших», – говорится в послании.
17 ноября в Кемеровской области потерпел крушение самолет Ан-12. По данным Минобороны России, погибли все 19 человек, находившихся на борту.