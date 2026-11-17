Минобороны: в Кемеровской области при крушении самолета погибли 19 человек
В Кемеровской области при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 погибли 19 человек, находившихся на борту. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность.
«Для установления всех обстоятельств катастрофы на месте работает комиссия ВКС России», – сообщили в министерстве.
До этого губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил об авиационном происшествии в районе села Ягуново недалеко от Кемерова. На месте был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.
Середюк позднее сообщил, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на месте крушения, а полиция оцепила территорию. Пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также медицинские учреждения и вертолет были приведены в готовность.