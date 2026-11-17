Кроме того, ведомство сообщило об ударах по трем электроподстанциям напряжением 330 кВ в Ровно и Грабове Ровенской области, а также в Каменском Днепропетровской области. Еще одной целью стала подстанция напряжением 110 кВ в Черновцах. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры, используемые ВСУ.