Армия России нанесла удар по локомотиву в Кривом Роге
Армия России нанесла удар по железнодорожному локомотиву в районе станции Кривой Рог, сообщило Минобороны РФ. Локомотив использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ).
В министерстве заявили, что российские военные также нанесли удары беспилотниками по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ
Был также поражен сухогруз, который следовал в порт Одессы с грузами военного назначения.
Кроме того, ведомство сообщило об ударах по трем электроподстанциям напряжением 330 кВ в Ровно и Грабове Ровенской области, а также в Каменском Днепропетровской области. Еще одной целью стала подстанция напряжением 110 кВ в Черновцах. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры, используемые ВСУ.
17 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 2256 украинских БПЛА самолетного типа в течение суток. Кроме того, системы ПВО сбили девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также управляемую авиационную бомбу.