Правительство продлило сроки платежей за участки для добычи лосося
Правительство России продлило сроки внесения платежей по договорам пользования рыболовными участками для добычи тихоокеанских лососей. Решение принято для снижения финансовой нагрузки на рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока.
Для компаний, заключивших новые договоры до 1 июня 2026 г., включая конец 2025 г., срок внесения второго платежа в размере 15% от общей стоимости договора перенесен на 1 октября 2027 г.
Для договоров, заключенных с 1 января по 1 июня 2026 г., правительство продлило сроки еще двух платежей, каждый из которых составляет 30% стоимости договора. Третий платеж необходимо внести до 1 октября 2028 г., четвертый – до 1 октября 2029 г.
В правительстве рассчитывают, что изменение графика позволит предприятиям равномернее распределить финансовую нагрузку, сохранить оборотные средства и направить их на текущую деятельность.
29 сентября Минсельхоз предложил перенести сроки внесения платежей за рыболовные участки. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее объяснял необходимость отсрочки финансовыми трудностями предприятий после неудачной лососевой путины. Первый платеж по договорам, составляющий 25% стоимости, переносу не подлежал.
15 октября Банк России сообщил, что вылов тихоокеанского лосося в 2026 г. снизился до многолетнего минимума и составил около 100 000 т. По данным регулятора, за январь – сентябрь добыча лососевых оказалась более чем втрое ниже показателя аналогичного периода 2025 г. В ЦБ связали снижение уловов с изменением климатических условий и слабым подходом рыбы.