15 октября Банк России сообщил, что вылов тихоокеанского лосося в 2026 г. снизился до многолетнего минимума и составил около 100 000 т. По данным регулятора, за январь – сентябрь добыча лососевых оказалась более чем втрое ниже показателя аналогичного периода 2025 г. В ЦБ связали снижение уловов с изменением климатических условий и слабым подходом рыбы.