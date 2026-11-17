Всех 19 моряков спасли с затонувшего у берегов Болгарии газовоза
Всех 19 моряков спасли с затонувшего у берегов Болгарии газовоза, перевозившего 3400 т пропана, сообщил EFE. Экипаж эвакуировали со спасательного плота и доставили военным вертолетом на авиабазу «Чайка» в Варне. Все моряки – граждане Филиппин.
Инцидент произошел 17 ноября в Черном море примерно в 50 морских милях (93 км) к востоку от болгарского города Бяла. Газовоз Gas Husky под флагом Либерии исчез с радаров вскоре после полуночи. В 08:02 по местному времени сработал аварийный радиобуй, передавший сигнал о затоплении судна.
По данным телеканала bTV, судно следовало из египетской Александрии в румынский порт Мидия. Предположительно, причиной происшествия могла стать атака беспилотников, но официально эта версия не подтверждена.
Губернатор Варненской области Марио Смырков сообщил, что моряки провели всю ночь на спасательном плоту. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, двоих направили в больницу. Данных об экологическом загрязнении в районе происшествия нет.
В октябре премьер-министр Болгарии Румен Радев провел встречу с послом России Элеонорой Митрофановой после атак беспилотников на торговые суда в Черном море вблизи болгарских территориальных вод.