Инцидент произошел 17 ноября в Черном море примерно в 50 морских милях (93 км) к востоку от болгарского города Бяла. Газовоз Gas Husky под флагом Либерии исчез с радаров вскоре после полуночи. В 08:02 по местному времени сработал аварийный радиобуй, передавший сигнал о затоплении судна.