Новак поручил максимально быстро восстанавливать НПЗ
Профильным ведомствам нужно прилагать максимум усилий для восстановления нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), поврежденных после ударов ВСУ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке топлива в России.
«Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей, так и независимых участников рынка», – подчеркнул Новак.
Также среди ключевых задач вице-премьер назвал наращивание поставок внеклассового топлива и дальнейшую работу по импорту нефтепродуктов. Представители крупных нефтяных компаний на совещании доложили о мерах по обеспечению внутреннего рынка топливом, включая поставки для собственных и независимых АЗС, а также нужд сельхозпроизводителей.
6 ноября Новак призвал «держать руку на пульсе» с ситуацией на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать меры для ее балансировки. Он отметил, что эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями. Вице-премьер подчеркнул, что обеспечение стабильности топливного рынка в России остается главным приоритетом.
22 октября Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке в России. Вице-премьер призвал продолжить работу по корректировке ценообразования на нефтепродукты, сбору данных о ситуации во всех регионах и заключению соглашений с независимыми участниками рынка.
14 октября Новак также отметил, что ситуация на топливном рынке России улучшается. По его словам, власти усиливают защиту предприятий.