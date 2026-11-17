6 ноября Новак призвал «держать руку на пульсе» с ситуацией на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать меры для ее балансировки. Он отметил, что эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями. Вице-премьер подчеркнул, что обеспечение стабильности топливного рынка в России остается главным приоритетом.