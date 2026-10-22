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Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский топливный рынок показывает положительную динамику. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний», – заявил Новак (цитата по ИС «Вести»).

Вице-премьер призвал продолжить работу по корректировке ценообразования на нефтепродукты, сбору данных о ситуации во всех регионах и заключению соглашений с независимыми участниками рынка.

В совещании участвовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Совета Федерации, отраслевых компаний и региональных властей.

21 октября Росстат сообщил, что с 13 по 19 октября средняя потребительская цена бензина в России снизилась на 0,7% до 78,04 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 0,8% до 74,02 руб. за литр, АИ-95 – на 0,6% до 80,3 руб. При этом бензин марок АИ-98 и выше подорожал на 0,1% до 104,67 руб. за литр.

14 октября Новак также отмечал, что ситуация на топливном рынке России улучшается. По его словам, власти усиливают защиту предприятий. «У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – подчеркнул Новак.

13 октября Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Участники совещания отметили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется.

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