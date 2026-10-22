Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке

21 октября Росстат сообщил, что с 13 по 19 октября средняя потребительская цена бензина в России снизилась на 0,7% до 78,04 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 0,8% до 74,02 руб. за литр, АИ-95 – на 0,6% до 80,3 руб. При этом бензин марок АИ-98 и выше подорожал на 0,1% до 104,67 руб. за литр.