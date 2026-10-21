Бензин в России за неделю подешевел на 0,7%
С 13 по 19 октября средняя потребительская цена бензина в России снизилась на 0,7% до 78,04 руб. за литр. Такие данные привел Росстат.
Бензин марки АИ-92 подешевел на 0,8% до 74,02 руб. за литр, АИ-95 – на 0,6% до 80,3 руб. При этом бензин марок АИ-98 и выше подорожал на 0,1% до 104,67 руб. за литр.
Цены на бензин снизились в 50 регионах России. Наиболее заметное падение зафиксировано в Ингушетии (-7,4%) и Курганской области (-7,2%). В то же время в 23 регионах бензин подорожал. Сильнее всего цены выросли в Республике Коми – на 1,2%. В Москве бензин за неделю подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,5%. Средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,1%, до 86,58 руб. за литр.
14 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России улучшается. По его словам, власти усиливают защиту предприятий. «У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – подчеркнул Новак.
13 октября Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Участники совещания отметили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется.