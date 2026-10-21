Бензин в России за неделю подешевел на 0,7%

Цены на бензин снизились в 50 регионах России. Наиболее заметное падение зафиксировано в Ингушетии (-7,4%) и Курганской области (-7,2%). В то же время в 23 регионах бензин подорожал. Сильнее всего цены выросли в Республике Коми – на 1,2%. В Москве бензин за неделю подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,5%. Средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,1%, до 86,58 руб. за литр.