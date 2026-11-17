Лавров: Европа добивается передышки для Украины
Европейские страны пытаются добиться паузы в конфликте на Украине, чтобы продолжить ее вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам Восточноазиатского саммита.
Глава МИДа напомнил, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о нежелании ЕС обсуждать архитектуру европейской безопасности до подписания соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.
«Попытаться какими-то правдами и неправдами получить для Украины передышку, накачивать ее оружием», – сказал Лавров.
Министр также заявил, что Евросоюз пока ориентирован на создание системы безопасности, направленной против России, а не на выстраивание общей архитектуры с ее участием.
15 ноября Лавров назвал тупиковой позицию руководства ЕС, которое выступает против учета российских интересов при урегулировании конфликта на Украине. Он раскритиковал заявления фон дер Ляйен о необходимости сначала добиться перемирия и лишь затем обсуждать европейскую безопасность. Министр также обратил внимание на слова главы евродипломатии Каи Каллас о неприемлемости соглашений, учитывающих интересы Москвы.
10 ноября глава МИДа сообщил, что у России есть собственный позиционный документ о будущей архитектуре безопасности в Евразии. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном для достижения баланса интересов, при котором безопасность ни одной из сторон не будет ущемляться.