Силы ПВО за сутки сбили 2256 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 2256 украинских БПЛА самолетного типа в течение суток. Об этом сообщило Минобороны.
Кроме того, системы ПВО сбили девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также управляемую авиационную бомбу.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столичного региона с вечера до утра 17 ноября летели около 800 украинских беспилотников. Большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах.