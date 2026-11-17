Куницына – выпускница МГУ имени М. В. Ломоносова (исторический факультет). В конце 1980-х гг. была моделью у модельера Вячеслава Зайцева, а в 1987 г. стала участницей организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту. В 2000-х гг. Куницына работала обозревателем программы «Намедни» на НТВ. Она также вела на канале проекты «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».