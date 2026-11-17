Умерла модель и телеведущая Светлана Куницына
Скончалась модель и телеведущая Светлана Куницына. Ей было 56 лет, сообщил коллега Куницыной Павел Лобков в беседе с ТАСС.
Куницыной не стало 16 ноября. По словам Лобкова, ранее Куницына перенесла операцию на сердечном клапане, и в течение нескольких дней ее сердце «не заводилось».
«Она лежала на аппарате искусственного кровообращения, в медикаментозной коме. Потом ненадолго пришла в себя, и у нее началось собственное сердцебиение, но вчера она умерла, скорее всего от остановки сердца», – сказал Лобков.
Куницына – выпускница МГУ имени М. В. Ломоносова (исторический факультет). В конце 1980-х гг. была моделью у модельера Вячеслава Зайцева, а в 1987 г. стала участницей организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту. В 2000-х гг. Куницына работала обозревателем программы «Намедни» на НТВ. Она также вела на канале проекты «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».