СК признал атаку на Крымский мост терактом
Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте в связи с атаками украинских сил на Крымский мост. Об этом сообщили в ведомстве.
Дело расследуется главным следственным управлением СК. По данным следствия, 16 и 17 ноября ВСУ атаковали Крымский мост при помощи беспилотников, в результате чего повреждены его конструкции.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено, повреждены конструкции объекта. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что поскольку мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, то логистические цепочки поставок сохранены.
Прошлая атака произошла накануне. Из-за повреждений движение транспорта было ограничено. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым.