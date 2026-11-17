Утренний звон по рынку акций 17 ноябряБиржа ждет саммита России, США и Китая
Торги на российском рынке акций во вторник начались продолжением падения. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,86% и составил 2455,59. Индекс РТС снизился на 0,86% и составил 937,49.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2450–2510 пунктов с попытками удержаться выше 2490.
Понедельник – день продаж
Неделю рынок акций начал уверенным снижением, вновь отступив ниже отметки 2500 пунктов по индексу. Главный рублевый индикатор Мосбиржи опустился до 2476,9 пункта (-1,23%), индекс РТС упал до 945,63 пункта (-1,8%).
Рынок негативно воспринял информацию о 22-м пакете санкций ЕС. Под ограничения попали более 40 кредитных организаций (включая «СПБ банк», МФК) и 15 НПЗ. Некоторые аналитики назвали новые рестрикции главным негативом дня и ударом по финансовому сектору и расчетной инфраструктуре.
Давление оказало и снижение нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent к вечеру подешевел почти на 3%, до $92,4 за баррель, на фоне ожиданий избытка предложения из-за восстановления поставок с Ближнего Востока. Слабость нефти усугубило снижение цен на металлы, что ударило по сырьевому сектору российского рынка в целом.
Ожидания саммита АТЭС в Китае, где возможна трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая, а также двусторонняя встреча Путина и Трампа, не слишком вдохновили инвесторов. В итоге рынок предпочел зафиксировать прибыль на фоне санкционного и сырьевого негатива.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Новабев групп» – 309 руб. (+7,12%),
«Группа «Позитив» – 1297, 6 руб. (+3,48%),
Совкомбанк – 11,08 руб. (+2,12%),
ГК «Самолет» – 305,1 руб. (+1,63%).
Аутсайдерами оказались
«Полюс» – 1076,6 руб. (-2,75%),
«Татнефть» ао – 1076,6 руб (-2,75%),
ВТБ – 61,02 руб. (-2,05%),
«Т-технологии» – 287,62 руб. (-2,06%).
Отчет «Ренессанс страхования»: не только жизнь, но и «не-жизнь»
Группа «Ренессанс страхование» опубликовала отчетность по МСФО за девять месяцев 2026 г. Результаты носят характер «V-образного восстановления»: после убытка в первом полугодии компания вернулась к прибыли благодаря сильному III кварталу.
Однако за общим позитивом скрывается неоднородность: операционная сила бизнеса сочетается с давлением на итоговую прибыль из-за волатильности финансовых рынков.
Рост премий на 3,1% выглядит скромно, но, как отмечают аналитики, важно качество этого роста – компания активно смещает фокус с объемов на маржинальность.
Сегмент Non-life (рисковое страхование) стал главным локомотивом: премии выросли на 5,6% до 59,4 млрд руб., а в III квартале рост ускорился до 7,9%. Сегмент Life (страхование жизни) вырос умеренно (+1,7% до 96,9 млрд руб.), но здесь происходит важный структурный сдвиг: продажи накопительного страхования жизни с регулярными взносами выросли на 13,8%. Это, как считают эксперты, делает портфель более устойчивым и предсказуемым, снижая зависимость от единоразовых крупных взносов.
Ключевой вопрос – устойчиво ли такое восстановление. Убыток в первом полугодии (1,4 млрд руб.) был вызван не операционными проблемами, а отрицательной переоценкой инвестиционного портфеля из-за волатильности рынка. Восстановление произошло на фоне рекордного инвестиционного дохода за квартал (0,9 млрд руб), ужесточения контроля над расходами (снижение административных расходов на 28%) и роста операционной прибыли от страхового бизнеса.
Таким образом, как отмечают эксперты, операционное ядро бизнеса выглядит здоровым, однако устойчивость прибыли будет зависеть от того, насколько стабильным окажется инвестиционный доход в будущем.
При этом прибыль сильно колеблется из-за переоценки портфеля (316 млрд руб). Компания практически полностью вышла из акций (0% портфеля), сделав ставку на облигации (69%) и депозиты (25%). Это снижает риски, но доходность теперь зависит от процентных ставок.
В целом аналитики охарактеризовали отчет как позитивный с оговоркой про волатильность. Операционный бизнес чувствует себя даже лучше, чем следует из итоговой цифры за девять месяцев, но инвесторам стоит следить за тем, насколько повторяемыми окажутся результаты III квартала в будущих периодах.
Что день грядущий нам готовит
Хотя новые санкции ЕС не должны отразиться на российской экономике (у ЕС нет института вторичных санкций, в отличие от США), санкционная тема продолжит давить на настроения рынка и сегодня, говорят аналитики.
Brent этим туром торгуется ниже $92 на фоне ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке и прогнозов профицита предложения, и это также не добавляет инвесторам оптимизма.
Встреча лидеров РФ, США и КНР – главное событие недели, и, как полагают некоторые эксперты, рынок вряд ли сильно «сольют» накануне этого события.
Технически на рынке уже почти три недели идет борьба за уровень 2490 – это отметка 50% коррекции Фибоначчи, если считать ее не от июльских, а от августовских минимумов. При этом быстрый выкуп просадок в предыдущие дни говорит о сохраняющемся преимуществе «быков». Главная тактика на эти дни, по мнению аналитиков, – не покупать геополитические ожидания без подтверждения конкретными решениями.