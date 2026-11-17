Сегмент Non-life (рисковое страхование) стал главным локомотивом: премии выросли на 5,6% до 59,4 млрд руб., а в III квартале рост ускорился до 7,9%. Сегмент Life (страхование жизни) вырос умеренно (+1,7% до 96,9 млрд руб.), но здесь происходит важный структурный сдвиг: продажи накопительного страхования жизни с регулярными взносами выросли на 13,8%. Это, как считают эксперты, делает портфель более устойчивым и предсказуемым, снижая зависимость от единоразовых крупных взносов.