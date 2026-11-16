«Инкаб холдинг» направит на дивиденды не менее 50% прибыли за 2026 год
Совет директоров «Инкаб холдинга» одобрил план выплаты дивидендов за 2026 г. Компания намерена направить не менее 50% прибыли по МСФО, сообщается на сайте компании. Акционеры получат выплату по решению годового общего собрания во II квартале 2027 г. Ориентир по размеру закреплен дивидендной политикой и акционерным соглашением, заключенным при IPO.
«Главное для акционеров: дивиденды будут рассчитаны от всей прибыли года, включая IV квартал, на который традиционно приходится пик поставок нашим клиентам. Порядок прозрачный: сначала аудированная отчетность, затем решение о выплате», – заявила директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПАО «Инкаб холдинг» Ольга Акинфеева.
Чистая прибыль «Инкаб холдинга» по МСФО за первые шесть месяцев составила 298 млн руб. За аналогичный период в прошлом году компания получила чистый убыток в размере 238 млн руб. Консолидированная выручка снизилась на 16% год к году до 2,12 млрд руб. При этом в натуральном выражении продажи за первое полугодие выросли на 14%. Операционный денежный поток составил 755 млн руб. Консолидированная EBITDA выросла на 57% год к году до 699 млн руб., EBITDA LTM – на 21% до 1,28 млрд руб.
8 июня «Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже. Торги начались 24 июня в 16:00 мск. По итогам холдинг привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенных для возможной стабилизации на вторичных торгах. Цена размещения составила 100 руб. за акцию.