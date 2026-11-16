«Инкаб холдинг» направит на дивиденды не менее 50% прибыли за 2026 год

Чистая прибыль «Инкаб холдинга» по МСФО за первые шесть месяцев составила 298 млн руб. За аналогичный период в прошлом году компания получила чистый убыток в размере 238 млн руб. Консолидированная выручка снизилась на 16% год к году до 2,12 млрд руб. При этом в натуральном выражении продажи за первое полугодие выросли на 14%. Операционный денежный поток составил 755 млн руб. Консолидированная EBITDA выросла на 57% год к году до 699 млн руб., EBITDA LTM – на 21% до 1,28 млрд руб.