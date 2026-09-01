«Инкаб холдинг» отчитался о рекордной чистой прибыли за полгода
Чистая прибыль ПАО «Инкаб холдинг» по МСФО за первые шесть месяцев составила 298 млн руб. За аналогичный период в прошлом году компания получила чистый убыток в размере 238 млн руб. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.
Консолидированная выручка снизилась на 16% год к году – до 2,12 млрд руб. При этом в натуральном выражении продажи за первое полугодие выросли на 14%. Операционный денежный поток составил 755 млн руб. Консолидированная EBITDA выросла на 57% год к году, до 699 млн руб., EBITDA LTM – на 21%, до 1,28 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA составил 33% против 17,7% годом ранее. Чистый финансовый долг снизился до 1,72 млрд руб. (-46,1%) Соотношение чистого долга к EBITDA опустился до 1,3х против 3х годом ранее.
После публикации финотчетности акции «Инкаба» выросли на 5,33%. По состоянию на 11:06 мск они торгуются по 66,74 руб. На максимуме они стоили 67,04 руб.
8 июня «Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже. Торги начались 24 июня в 16:00 мск. По итогам холдинг привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенных для возможной стабилизации на вторичных торгах. Цена размещения составила 100 руб. за акцию.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке.