«Инкаб холдинг» отчитался о рекордной чистой прибыли за полгода

Консолидированная выручка снизилась на 16% год к году – до 2,12 млрд руб. При этом в натуральном выражении продажи за первое полугодие выросли на 14%. Операционный денежный поток составил 755 млн руб. Консолидированная EBITDA выросла на 57% год к году, до 699 млн руб., EBITDA LTM – на 21%, до 1,28 млрд руб.