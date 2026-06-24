Производитель кабеля «Инкаб» по итогам IPO привлек 2 млрд рублей
Производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб холдинг» по итогам IPO привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенные для возможной стабилизации на вторичных торгах. Данные об этом опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Торги акциями «Инкаб холдинга» на Мосбирже начнутся 24 июня в 16:00 мск.
Цена размещения составила 100 руб. за акцию. 12,6% от общего предложения досталось юридическим лицам, 75,8% – розничным инвесторам, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления было распределено 11,6%.
Капитализация компании post-money составила более 10 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составит 20,31% от акционерного капитала компании без учета итогов возможной стабилизации.
В «Инкаб» сообщили, что привлеченные на снижение долговой нагрузки группы компаний с целью оптимизации структуры финансирования. Для компании и действующих акционеров предусмотрен Lock-up период в течение 180 дней. Кроме того, компания и акционер, владеющий контрольным пакетом, дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах по окончании Lock-up периода в течение 5 лет с даты IPO.
8 июня «Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже. 15 июня генеральный директор ПАО «Инкаб холдинг» Александр Смильгевич отмечал, что компания накануне IPO завершила сделку, которая позволит выйти на рынок кабельных систем для центров обработки данных, а также запустила новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрела 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.