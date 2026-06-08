«Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже
ПАО «Инкаб холдинг» (производитель оптоволоконных решений) намерено провести IPO обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации. Старт торгов запланирован на июнь 2026 г.
В ходе IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 31 марта 2026 г. Средства, привлеченные в рамках размещения, компания направит на снижение долговой нагрузки группы «Инкаб».
Компания и ее контролирующий акционер Александр Смильгевич примут на себя обязательства по ограничению отчуждения акций (лок-ап) в течение 180 дней после завершения IPO. По окончании этого срока акционер и аффилированные лица дополнительно примут обязательство не отчуждать акции на организованных торгах в течение пяти лет с даты IPO. В тот же период для соблюдения дивидендной политики акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на 30 дней после начала торгов. После его завершения планируется заключить договор с маркет-мейкером для поддержания ликвидности акций.
«Инкаб холдинг» является производителем оптического кабеля в России и СНГ. Компания управляет двумя заводами в Перми (мощность 100 000 км кабеля в год) и на Дальнем Востоке (производство подводного кабеля). Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрела 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.