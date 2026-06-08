«Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже

Компания и ее контролирующий акционер Александр Смильгевич примут на себя обязательства по ограничению отчуждения акций (лок-ап) в течение 180 дней после завершения IPO. По окончании этого срока акционер и аффилированные лица дополнительно примут обязательство не отчуждать акции на организованных торгах в течение пяти лет с даты IPO. В тот же период для соблюдения дивидендной политики акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.