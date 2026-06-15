«Инкаб холдинг» объявил диапазон цен для IPO

«Все параметры для старта торгов нашими акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. И мы рады предложить широкому кругу инвесторов стать частью нашей компании. Для нас это очень значимый шаг: нам важно теперь не просто успешно разместиться, условно, отработав несколько дней до начала торгов. <…> Мы успели накануне IPO реализовать сделку, открывающую дорогу на перспективный рынок кабельных систем для ЦОДов, мы торжественно запустили новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае, мы сохраняем свои позиции лидера на традиционных для нас рынках телекома, энергетики и специальных кабелей», – заявил генеральный директор ПАО «Инкаб холдинг» Александр Смильгевич.