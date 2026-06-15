«Инкаб холдинг» объявил диапазон цен для IPO
«Инкаб холдинг» установил ценовой диапазон IPO в 100–110 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации 8–8,8 млрд руб. и предполагаемому объему размещения 2–2,4 млрд руб. Free-float после размещения может составить примерно 20–23%. Книга заявок открыта с 16 по 23 июня 2026 г., старт торгов на Московской бирже запланирован на 24 июня 2026 г.
«Все параметры для старта торгов нашими акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. И мы рады предложить широкому кругу инвесторов стать частью нашей компании. Для нас это очень значимый шаг: нам важно теперь не просто успешно разместиться, условно, отработав несколько дней до начала торгов. <…> Мы успели накануне IPO реализовать сделку, открывающую дорогу на перспективный рынок кабельных систем для ЦОДов, мы торжественно запустили новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае, мы сохраняем свои позиции лидера на традиционных для нас рынках телекома, энергетики и специальных кабелей», – заявил генеральный директор ПАО «Инкаб холдинг» Александр Смильгевич.
ПАО «Инкаб холдинг» – крупнейший в России разработчик и производитель оптических и специальных кабелей. Компания основана в 2007 г. и контролирует около 28% российского рынка в деньгах. Она управляет двумя заводами в Пермском крае (мощность до 100 000 км оптоволокна в год) и на Дальнем Востоке (производство подводного кабеля), а ее ключевыми клиентами являются «Ростелеком», нефтегазовые компании и управляющие инфраструктурными государственными проектами.