«СПБ биржа» добавит на торги неоактив на акции Anthropic
«СПБ биржа» 19 ноября планирует добавить на торги неоактив на акции компании Anthropic, разработавшей ИИ-модели Claude. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Неоактив позволит инвесторам получать финансовый результат от изменения стоимости акций компании без необходимости их покупать. На бирже напомнили, что IPO Anthropic может стать одним из крупнейших в истории мирового фондового рынка.
Заключение сделок с новым неоактивом станет доступно не ранее начала торгов акциями компании на бирже Nasdaq, ожидаемого 19 ноября.
Заявку на IPO Anthropic подала 26 октября. Организаторами размещения выступают банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие. В рамках IPO свои акции предложат не только сама компания, но и некоторые из ее акционеров.
10 ноября Anthropic объявила предварительный ценовой диапазон IPO в $70-78 за акцию, а также что она планирует предложить 825 млн акций и привлечь до $64,4 млрд. Изначально инвесторы ожидали, что оценка при выходе на биржу составит $2 трлн.