Утренний звон по рынку акций 16 ноября

Утренний звон по рынку акций 16 ноябряБиржа готовится к новым санкциям ЕС
Торги на российском рынке акций в понедельник начались умеренным снижением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,52% и составил 2498,27. Индекс РТС снизился на 0,52% и составил 958,00.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2450–2550 пунктов с попытками закрепиться выше уровня 2500.
Инвесторы сохранили запас оптимизма
Рынок акций завершил неделю умеренным ростом, удержавшись выше психологической отметки 2500 пунктов. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся до 2511,42 пункта (+0,13%), индекс РТС вырос до 963,04 пункта (+1,14%).
Основной импульс росту дали заявления спецпосланника США Стива Уиткоффа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины, в котором будут участвовать представители Европы. Сроки и место не назывались, но сам факт расширения формата был воспринят инвесторами как признак прогресса.
Цены на нефть возобновили рост после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в сделке с Ираном и контролирует Ормузский пролив. Январский фьючерс на Brent превысил $96,3 за баррель, закрывшись около $95,9. Это поддержало нефтегазовый сектор, хотя он рос слабее рынка.
Рубль заметно укрепился: официальный курс доллара, установленный ЦБ с 14 ноября, составил 82,1516 руб. (-82,87 коп.). Это обеспечило опережающий рост долларового индекса РТС, но сдержало динамику экспортно ориентированных бумаг в рублевом индексе.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Фикс Прайс» – 0,65 руб. (+4,38%),
«Транснефть» АП – 1084,8 руб. (+2,09%),
АФК «Система» – 9,07 руб. (+1,84%).
Аутсайдерами оказались
ГК «Самолет» – 299,90 руб. (-4,21%),
«Группа Позитив» – 1263,20 руб. (-2,08%),
Совкомбанк – 10,9 руб. (-1,36%),
«Алроса» – 23,38 руб. (-1,1%).
Отчет Совкомбанка: сильный по доходности, но имеются риски
Совкомбанк по МСФО за 9 месяцев 2026 г. получил чистую прибыль 71,9 млрд руб., что вдвое больше результата за аналогичный период 2025 г. (35,4 млрд руб.). При этом регулярная прибыль достигла 81,2 млрд руб., увеличившись в 2,4 раза, а нерегулярные статьи уменьшили итоговый результат на 9,3 млрд руб. – в основном из-за нереализованной переоценки финансовых инструментов на фоне роста доходностей облигаций и падения цен акций.
Ключевыми факторами роста стали рекордная маржа и жесткий контроль расходов. Чистая процентная маржа за 9 месяцев составила 7,5% (+2,6 п. п. г/г), а в III квартале достигла 8,0%; стоимость фондирования снижалась быстрее доходности активов.
Чистый процентный доход вырос на 61% до 194,1 млрд руб., операционные расходы – лишь на 5% до 120 млрд руб., а CIR (соотношение затрат и доходов) снизился с 58,9 до 45,5%. Розничный сегмент резко вырос и принес 59,5 млрд руб. прибыли до налога против 1,4 млрд годом ранее, корпоративный – 60,0 млрд руб. (+0,5%), казначейство получило убыток 27,7 млрд руб.
Однако отчетность отражает и определенные риски. Норматив Н1.0 на 30 сентября составил 11,5% – ровно на минимальном уровне для выплаты дивидендов, что ограничивает запас капитала. Корпоративный портфель вырос на 10,6% до 1,78 трлн руб., но прибыль сегмента стагнировала из-за дополнительных резервов на 13,6 млрд руб. – банк признает давление высоких ставок на часть заемщиков. Сохраняются риски по портфелю банковских гарантий объемом 1,1 трлн руб., а средства клиентов с начала года снизились на 7% до 3,19 трлн руб.
В целом результаты Совкомбанка, как отмечают аналитики, выглядят сильными по текущей доходности: ROE составил 21,9%, маржа и операционная эффективность – одни из лучших в секторе. Но устойчивость роста ограничивают слабая динамика кредитного портфеля, небольшой запас капитала и корпоративные кредитные риски.
Что день грядущий нам готовит
Геополитические новости продолжают подогревать рынок. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва ведет предметные переговоры с Вашингтоном по Украине, учитывая реалии на земле. Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей, которые могут «привести к прорывам», и о готовности участников в частных беседах идти на уступки.
На 18–19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая, что создает надежды на дополнительные геополитические сигналы.
Угроза новых санкций ЕС, как считают некоторые эксперты, – главный риск дня. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о планах сообщества в понедельник одобрить 22-й пакет санкций против России, включая ограничения против банков и компаний, связанных с «теневым флотом». Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС «скоро представит» новый пакет. Это создает определенный негативный фон на открытии недели.
При этом нефть вновь дешевеет. Brent утром торгуется около $95,5 за баррель (-0,5%), а Urals – на уровне $71,4 (-1%). Давление связано с докладом МЭА об увеличении предложения на мировом рынке.
Как полагают аналитики, пока индекс держится выше 2450, среднесрочный аптренд сохраняется, но для движения к 2550 и выше потребуется либо реальный прогресс на переговорах, либо стабилизация нефти выше $96. Ключевой вопрос дня – сможет ли рынок «переварить» новость о новом пакете санкций без глубокой просадки.