Утренний звон по рынку акций 16 ноября

Однако отчетность отражает и определенные риски. Норматив Н1.0 на 30 сентября составил 11,5% – ровно на минимальном уровне для выплаты дивидендов, что ограничивает запас капитала. Корпоративный портфель вырос на 10,6% до 1,78 трлн руб., но прибыль сегмента стагнировала из-за дополнительных резервов на 13,6 млрд руб. – банк признает давление высоких ставок на часть заемщиков. Сохраняются риски по портфелю банковских гарантий объемом 1,1 трлн руб., а средства клиентов с начала года снизились на 7% до 3,19 трлн руб.