Сбербанк соберет заявки на дисконтные пятилетние облигации

Сбербанк с 10:00 мск 17 ноября до 15:00 мск 26 ноября будет собирать заявки на дисконтные пятилетние облигации серии 001P-SBERD11. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.