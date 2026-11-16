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Главная / Инвестиции /

Сбербанк соберет заявки на дисконтные пятилетние облигации

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сбербанк с 10:00 мск 17 ноября до 15:00 мск 26 ноября будет собирать заявки на дисконтные пятилетние облигации серии 001P-SBERD11. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Цена размещения с учетом дисконта составит 490 руб., или 49% от номинала. Техническое размещение пройдет 27 ноября, организатором и агентом выступит «Сбербанк КИБ».

В начале августа Сбербанк разместил дисконтные облигации серии 001P-SBERD10 по цене 50% от номинала на 60 млрд руб. Дата погашения выпуска указана на 7 августа 2031 г.

В новой стратегии на 2027–2029 гг. Сбербанк понизил целевой уровень рентабельности капитала (ROE) до «не менее 21%» ежегодно. В действующей стратегии на 2024–2026 гг. ориентир был выше 22%. Новые параметры предправления банка Герман Греф представил 12 ноября на Дне инвестора.

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